Bold avec le sourire de son entourage

+

Réagir

Sans problème pour le crack de Sébastien Guarato qui a donc remis les pendules à l'heure, ce dimanche, après sa demi-déconvenue de l'Elitloppet. Avec un parcours comme il les aime, c'est-à-dire dans un dos, en l'occurrence celui de Traders, il a giclé à mi-ligne droite pour dominer en une 5e vitesse Valko Jenilat qui avait durci l'épreuve de bonne heure.



Un doublé donc pour Sébastien Guarato et un sourire, celui de Franck qui à mi-ligne droite ne faisait que se retourner pour jauger un possible retour d'un adversaire. Bold A gagné en 1'10 et 5" et c'est donc son 14e groupe 1 à seulement 6 ans. À Vincennes il est chez lui ont déclaré ses proches et le fait est que rares sont les concurrents à l'avoir devancé à Paris.



Du coté de ses adversaires cela a été la grimace. Amiral Sacha n'a pu terminer que 4e à 4 dixièmes du crack alors que Belina a été disqualifiée d'entrée de jeu et Traders à la sortie du dernier tournant.



On ne peut pas dire en conséquence que le partenaire de Franck Nivard a eu une course difficile, c'est pourquoi on a hâte de le revoir très vite en piste. Ce sera à Mons en Belgique ,au mois d'août pour le Grand Prix de Wallonie, avant en suite la finale des Masters à Vincennes en septembre puis le meeting d'hiver. Il devrait courir la 1re préparatoire en novembre, le Prix de Bretagne pour peut être un 3e succès d'affilée fin janvier 2018.