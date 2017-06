Mieux vaut être tête de liste au Japon plutôt qu'en France

+

C'est l'ami Claude Piersanti qui s'est plongé dans des statistiques impressionnantes. Si l'on parie chez nous 9 milliards d'euros, les enjeux au Japon sont de 30 milliards, et c'est d'ailleurs le premier pays au monde pour les paris hippiques alors qu'on ne court là-bas que les fin de semaines.



En ce qui concerne les jockeys de galop, la différence est impressionnante. Mirco Demuro, le frère de Cristian, est l'actuelle tête de liste. S'il n'a enlevé que 82 courses à ce jour, contre par exemple 126 pour Pierre-Charles Boudot, ses chevaux ont remporté 16 millions d'euros de gains. Évidemment, comme il y a plus d'enjeux les prix sont plus élevés.



Si l'on considère qu'il gagne 10% des prix, cela lui fait 1,6 millions d'euros. Christophe-Patrice Lemaire, 3ème au classement, a lui glané dans cette logique 1,5 millions, alors que Boudot, n'ayant fait gagner que 4 millions d'euros à ses propriétaires n'a eu, le pauvre, que 400.000 euros sur son compte en banque.



Cela explique la migration des cavaliers de tous les horizons chaque année vers le "pays du Soleil-Levant", et que le choix de Lemaire est évidemment une option gagnante d'autant que le régime fiscal japonais est plus attractif que le français.