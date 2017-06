Timoko tire sa révérence à Enghien samedi 1er juillet

+

À 10 ans, sa dernière apparition devrait faire venir un large public, car le champion le vaut bien. Il sera en piste dans la 6ème course de la réunion 1, le Prix de Washington, vers 16h15, contre sept adversaires et pas des moindres avec Cash Gamble et Billie de Montfort notamment.



Timoko a peu couru à Enghien, six ou sept fois seulement avec une réussite moyenne, mais c'est tout de même là que tout a commencé pour lui puisqu'en 2009 il y a remporté sa première course, avec Richard Westerink à son sulky. Depuis, le bébé s'est affirmé avec 15 groupes 1 et le record de gains en piste, cinq millions d'euros glanés un peu partout au monde.



Le parcours est rapide, comme il les aime, sur 1.609 m, et il a tiré l'as à la corde, ce qui veut dire qu'il va prendre tête et corde, et après ce sera qui m'aime me suive. Jusqu'au 31 décembre, où il ne pourra plus se produire en piste, Timoko devrait courir à Cagnes-sur-Mer puis à Vincennes avant de jouer les prolongations à l'étranger pour, peut-être, un 3ème sacre à l'Elitloppet. Allez Timoko !