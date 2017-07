Timoko impressionne toujours son entourage

+

Réagir

Qui malgré sa position d'ultra-favori redoutait un peu le retour du crack à Enghien pour sa 100e course. Mais il est devenu une machine à trotter et Björn Goop en a fait ce qu'il a voulu : un départ rapide, puis un contrôle des adversaires en ralentissant l'allure et enfin la banderille au début de la ligne d'arrivée pour un rush plein d'énergie jusqu'au poteau.



Un 35e succès sans coup férir applaudi par tous tant à dix ans et malgré ses huit ans de compétition ce trotteur est attachant ! C'était donc sa dernière tentative à Enghien où il avait débuté il y a 8 ans et selon son mentor Richard Westerink Timoko n'a plus hélas que deux courses à courir en France : la 3e étape du Trot à Grande Vitesse à Cagnes-sur-Mer fin août prochain puis le Prix d'Été à Vincennes en septembre.



Il aurait pu courir une course d'amateurs le 31 décembre comme Swedishman l'an passé mais son entourage ne veut pas lui infliger cela. Cela dit le crack bleu devrait encore courir l'an prochain en Scandinavie où il n'y a pas de limite d'âge. Mais merci et bravo Timoko !



Derrière lui Venkatesh a pris une surprenante seconde place devant Cash Gamble et Billie de Montfort auteur d'une superbe mais tardive fin de course !