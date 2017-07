Courage Grégory Benoist

+

C'est mon cavalier de galop préféré avec Olivier Peslier et il a lourdement chuté dimanche 2 juillet dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Doha Dream, qu'il montait, a trébuché dans le dos d'Armande, la jument Rothschild, et l'ami jockey s'est vite retrouvé à terre.



Hospitalisé pour subir des examens, Grégory m'a dit par sms avoir une fracture d'une cervicale qui va nécessiter un bon mois de repos et du courage pour supporter la douleur dans les premiers jours. Il ne devrait donc pas être revu en piste avant le meeting de Deauville, et c'est une désagréable mésaventure qui le fait rejoindre d'autres cavaliers sur le flanc, comme Dylan Ubeda notamment.



À très vite donc Greg, et une fois encore il faut signaler combien ce métier, s'il apporte beaucoup en argent et en notoriété, reste dangereux, et que le moindre écart peut se traduire par de longues semaines d'indisponibilité.