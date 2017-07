Des économies à tous les étages dans l'institution des courses

+

Ça dépote. En attendant une reprise des enjeux, prévue par le PMU, et de possibles aides de l'État, les sociétés de courses réduisent la voilure et Équidia également.



Pour les premières, on a déjà évoqué le plan drastique du Galop. Celui du Trot est un peu plus soft car il a moins de salariés et moins de charges également, mais en ce moment ses dirigeants font un tour de France, le leur, pour communiquer leurs intentions et écouter les doléances. S'il n'est pas question de toucher aux allocations jusqu'en 2019, des économies auront lieu sur certaines primes, sur les sites et sur des subventions diverses.



À Équidia Live, on arrête quelques émissions dont celle de Dominique Cordier, "Sur la sellette", "L'After courses" et "Les Experts". Les pronos restent et tout, au contraire, va être fait pour inciter les parieurs à jouer avant et pendant les épreuves. En ce qui concerne Équidia Life, la potion risque d'être sévère pour la chaîne de l'équitation, qui était censée amener aux courses des amoureux du cheval. Visiblement, cela n'a pas trop marché et il est question que l'Institution se désengage dès l'an prochain d'une télé qui lui coûte près de 8 millions d'euros par an.



On peut donc s'inquiéter pour ses employés, car je ne vois pas la Fédération équestre française prendre ce budget à sa charge. Bref, les temps changent et il va falloir de la diplomatie pour que cela se passe le mieux possible. À suivre.