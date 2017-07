Alexandre Abrivard à un avenir

+

Et il a déjà un présent à 24 ans car son itinéraire est celui d'un enfant surdoué. Il a débuté à 16 ans en compétition et, après être passé pro après seulement dept mois d'activité, flirte déjà avec les 750 victoires, dont plusieurs groupes 1 parmi lesquels le Cornulier et le Président de la République.



Formé par son père Laurent-Claude puis par Christian Bigeon et Jean-Michel Bazire, pour lequel il continue de travailler, Alexandre, cousin de Matthieu, ne cesse de prendre de l'assurance, au monté bien sûr où il est dans le top 5 des jockeys, mais aussi à l'attelé où il a intégré depuis peu le top 20.



Mercredi 5 juillet, on l'a vu mener une belle course dans le quinté de Vichy, où il m'a fait plaisir, avant de remporter la suivante. On peut donc affirmer qu'il va compter dans les années à venir. Petit plus : il fait encore de belles cotes à l'attelé avec des trotteurs difficiles. Profitons-en avant que le bouche à oreille n'en fasse un favori à chaque fois !