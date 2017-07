+

C'est avec étonnement que j'ai découvert des vestiaires peu animés en arrivant ce jeudi 6 juillet à Enghien. Il y avait bien quelques chevaux sur la piste, mais c'était loin de l'animation habituelle à Vincennes. Et puis tout d'un coup, ils sont arrivés en grappe, des drivers au pas de course que j'ai vu changer à la hâte de tenue et se précipiter vers des trotteurs pour faire des heats d'échauffement avant les épreuves à venir.



Certains ont beau être des vedettes et des références, Franck Nivard notamment, ils sont comme nous soumis aux aléas de la circulation, qu'ils viennent du centre d'entrainement de Grosbois ou de leurs points d'attache. Et le fait est qu'il faut leur tirer un coup de chapeau pour répondre toujours présent au départ, parfois deux fois par jour, et leur pardonner peut-être une ou deux erreurs dues à la fatigue ou au manque de concentration.



L'éloignement des hippodromes n'aide pas à la sérénité, et je peux vous assurer que la circulation est un problème à l'aller et au retour. Je pense aussi aux pros de Chantilly ou de Maisons-Laffitte obligés, eux, de patienter pour rentrer chez eux après parfois de mauvaises journées, hélas.