Aubrion du Gers : comment gagner 54.000 euros en 3 minutes

J'abuse un peu, car auparavant il a fallu façonner le trotteur pour qu'il atteigne ce haut niveau. Mais bon, Aubrion du Gers est bien parti pour augmenter son capital ce samedi 8 juillet dans le Grand Prix du Conseil Municipal de Vichy, qui est la course emblématique du Festival du Trot qui s'achève sur cette piste.



D'abord parce qu'ils ne sont que 10 contre lui, dont un qui rend 25 m comme lui. Ensuite parce que c'est le meilleur hongre de France, qui a déjà dominé des champions bien meilleurs que ceux auxquels il est opposé. Enfin parce que son mentor, JMB, a déjà remporté deux fois ce groupe 2 et qu'il sait où est le poteau sur cette piste.



Bref, les feux sont au vert pour qu'Aubrion, qui compte déjà 23 succès à son palmarès, en ajoute un 24ème et un 13ème groupe, vers 20h en 4ème épreuve de la réunion 5.



Qui pour le battre ? Univers de Daidou ou le récent vainqueur surprise Coquin Bébé ? Non, en fait personne s'il y a une logique aux courses, et tant mieux pour ses propriétaires qui peuvent espérer d'autres succès. Aubrion n'a que 7 ans mais déjà près d'un million de gains. Cela valait donc la peine de lui couper ses attributs.