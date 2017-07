Nivard / Up and Quick : des retrouvailles gagnantes ?

+

Finalement comme me le disait Franck, les 2 ont été peu associés en courses. "JMB" a surtout piloté le crack de Franck Leblanc, mais les stats parlent pour Nivard qui lui a fait gagner le Critérium des 5 ans, le Prix de Bretagne et la première étape du Trot à Grande Vitesse à Argentan. La seule fois ou cela ne s'est pas bien passé pour les 2, c'est à l'Elitloppet en mai dernier.



Franck Nivard récupère donc Up à l'occasion ce dimanche soir de la 2ème étape de ce circuit de sprinters à La Capelle. C'est la 5ème course de la réunion 4 vers 18h35, et les deux peuvent signer un nouveau coup d'éclat si l'on en croit l’entraîneur pour qui le trotteur de Philippe Delon est au mieux .Pour les battre, 2 de leurs 7 adversaires paraissent les mieux placés : La brave Billie de Montfort et le surprenant Venkatesh. Mais s'il l'emporte on peut parier que ce couple se reformera l'hiver prochain sauf quand Bold Eagle sera de la partie évidemment.