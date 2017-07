Up and Quick et Frank Nivard poursuivent leur chemin

+

Sans problème pour le tandem qui connait une belle réussite, comme je vous le disais samedi 7 juillet. Up and Quick a remporté dimanche 8 juillet à La Capelle la 2ème étape du Trot à Grande Vitesse, de bout en bout et sûrement devant sa principale rivale, Billie de Montfort, encore une fois bonne finisseuse. Venkatesh a, lui, été disqualifié d'entrée de jeu.



Le tandem peut donc espérer le bonus de 50.000 euros réservé au gagnant des quatre courses, puisqu'il y a une nouvelle épreuve en Suède dans quelques semaines avant la dernière à Cagnes-sur-Mer fin août. Cela fait toujours plaisir de revoir gagner un grand champion qui n'a pas été épargné par des soucis multiples, comme son propriétaire Philippe Delon, qui a connu un hiver difficile. Tant mieux pour eux, donc si Up revient bien car il a encore deux années pour rattraper le temps perdu.