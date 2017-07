Théo Bachelot, ambassadeur du meeting de Deauville

+

C'est en effet le jockey de 25 ans qui a été choisi cette année pour mettre en avant, s'il en est besoin, le prochain meeting qui va débuter officiellement samedi 29 juillet. Il faut dire qu'il monte pour Stéphane Wattel à l'entrainement sur place et qu'il a remporté l'an passé la cravache d'Or de l'Ouest.



La présentation de ce moment attendu vient d'avoir lieu. 8 millions d'euros vont être distribués durant le prochain mois ou 150 courses sont prévues dans les 18 réunions. Il y aura comme tous les ans cinq groupes 1, dont les Prix Morny pour les 2ans, et surtout le moment fort, le 13 août : le Prix Jacques Le Marois avec ses 700.000 euros d'allocations pour les 5 premiers sur la ligne droite d'un hippodrome qui a fêté l'an passé son 150e anniversaire.



Pour les animations il y aura, comme à Clairefontaine tout près, des journées à thème pour les dizaines de milliers de spectateurs attendus qui pour certains, on l'a signalé, repartiront avec des voitures par tirages au sort. Les célèbres ventes de yearlings d'Arqana participent également à ce meeting et elles devraient encore battre des records car les succès des galopeurs achetés sont exceptionnels.