Enjeux PMU : du mieux mais...

Le Pari Mutuel a fait connaitre, par son organe officiel comme d'habitude, son bilan du premier semestre. Comme souvent, on peut y voir le verre à moitié plein ou à moitié vide.

Les chiffres :

En France, les enjeux ont baissé de 0,4% sur l'an passé à la même époque. Mais à l'étranger, ils ont continué de progresser : +14,5% sur 2016, ce qui représente désormais 13% de la masse. Les paris sportifs ont baissé de 5,8% (il n'y a plus l'Euro de foot). Le poker a augmenté de 2%. Au Total, la hausse pour les six premiers mois est de 1,1%.

Les commentaires :

L'opérateur, tout en restant vigilant, se félicite d'un retour de la croissance après deux mauvaises années. Il met ces bons résultats sur les succès de ses nouveautés (simple jackpot, report plus et boost ordre, paris par sms et sur le redéploiement et la rénovation de ses lieux de prises de paris).



Mais on peut remarquer que la période est plus favorable que l'an passé, avec des inondations, un mauvais climat et une conjoncture économique plus délabrée, et que les enjeux en France continuent de fléchir. À cela, j'ai une explication : des arrivées, notamment ces derniers jours, où les favoris sont atteints de lenteur dans toutes les disciplines, ce qui personnellement m'agace. À suivre.