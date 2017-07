La seconde vie des champions trotteurs

+

Les bons, on le sait, commencent de plus en plus jeune leurs carrières d'étalons, et Paris Turf met l'accent à ce propos sur la prochaine vente de yearlings trotteurs organisée par Arqana en septembre à Deauville. 500 jeunes chevaux y sont attendus, dont une douzaine de Ready Cash, mais surtout une vingtaine de Bold Eagle ainsi que des Bird Parker qui, à 6 ans, ont donc déjà des enfants promis à un bel avenir.



Dans le même temps, Timoko est devenu comme son rival Ready Cash un étalon recherché, et deux de ses produits viennent d'être bien vendus à Caen. Les trotteurs n'en sont pas encore aux sommes des galopeurs, mais les vedettes sont un vrai placement, et ce ne sont pas les supporters de Ready Cash qui diront le contraire. Une part du crack se vend, parait-il, près de 100.000 euros et une saillie n'est pas donnée non plus.