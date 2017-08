Un quinzième groupe 1 pour Bold Eagle

+

Sans problème, à la mode, sans souci, facilement. Les adjectifs sont les mêmes pour qualifier la victoire du crack à Mons dans le Grand Prix de Wallonie. Face il est vrai à une opposition un peu plus faible que d'habitude, Bold a pris ses responsabilités pour mener à sa guise, aucun de ses adversaires n'osant l'attaquer. Il a donc été comme cela jusqu'au poteau vainement poursuivi par ses 2 compagnons d'entrainement Billie de Montfort toujours là et Booster Winner en progrès.



Les nombreux spectateurs ont apprécié et la star va maintenant se préparer pour le prix d'Été dans un moins qui sera la finale des Masters du trot. Comme Usain Bolt (enfin je l'espère), Bold n'a pas d'adversaires lorsqu'il est bien et à 6 ans il est bien parti pour affoler encore longtemps les compteurs. À noter donc le triplé de Sébastien Guarato ! et le beau geste de Pierre Pilarski qui avait offert l'entrée et les parkings à la cinquantaine de passionnés qui suivent partout son crack. C'est bien.