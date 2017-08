Une bonne innitiative

+

Elle émane d'Axelle Maitre qui a toujours de bonnes idées pour animer son hippodrome de Clairefontaine et donc bravo à elle. Ce lundi la famille Head, oh combien estimable, sera ainsi fêtée toute la journée sur son hippodrome en remerciement de son investissement et de sa gentillesse. Le quinté est rebaptisé prix du Haras du Quesnay , leur camp de base ou est né Trève notamment, et 3 des 7 autres épreuves de la réunion porteront les noms d 'Alec Head, le patriarche qui compte 74 ans de carrière en tant que jockey, entraîneur et propriétaire, de Criquette Head déjà 40 ans en tant qu’entraîneur et de Freddy Head 20 ans de carrière oh combien réussie en tant que metteur au point et un peu plus comme jockey puisqu'il a remporté son 1er Arc à 18 ans.



Ce seront les 4 premières courses de la journée et à cette occasion tout le clan sera réuni pour une belle photo de famille! Après, comme proposé et évidemment accepté, ils iront à la rencontre du public présent pour évoquer notamment les nombreuses anecdotes qui ont jalonné leurs prestigieuses carrières et donner quelques tuyaux sur leurs courses à venir. Freddy est co-favori de la seconde et comme Criquette il aura des inédits en piste d'ici à la fin du mois. Une belle journée en perspective !