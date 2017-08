Timoko en démonstration

+

C'est un événement sympathique qui a lieu ce lundi sur l'hippodrome de Langon, dans le Sud Ouest. Timoko ,qui à 10 ans n'a plus que 2 courses à courir d'ici à la fin de l'année, va être opposé à un coureur cycliste pour un match qui a déjà eu lieu dans le passé mais pas avec un tel champion.



Ce faisant son entraîneur Richard Westerink a ainsi voulu satisfaire les plus fidèles de ses supporters locaux. Il va donc affronter dans un déboulé de 300/400m un coureur de la formation Direct Energie Romain Guillemois qui est âgé de 26 ans et qui reconnait ne pas être favori face au champion !



Mais seul Bold Eagle peut se dire favori face au plus riche trotteur de l'histoire des courses ! Hélas on ne peut pas parier sur cette rencontre alléchante.