Éric Raffin, le driver que l'on s'arrache

Il a la particularité d'être un des rares drivers de haut niveau à ne pas être en même temps entraîneur comme JMB , Franck Nivard et Eric Raffin et donc d'être plus disponible qu'eux pour à la fois se déplacer et driver ou monter sans problèmes selon la demande.



Pour cela, il fait feu de tout bois et vient même de conclure, d'après les informations de RTL, un accord d'importance avec l'agrément de Sébastien Guarato. Il va en effet driver autant que possible tous les deux ans de Philippe Allaire et cela a commencé fort avec deux succès le week-end dernier à Enghien ! Philippe Allaire a même déclaré : "Le PSG a eu Neymar moi j'ai eu Raffin !".



Ce mercredi c'est JMB qui, voulant réduire ses déplacements, l'a retenu pour driver deux bonnes chances dans le GNT (Bel Avis) et dans la 7e (Dorgos de Guez).



Nul doute donc que son été sera riche dans tous les sens du terme et qu'il faut le suivre avec confiance.