Jean-Claude Rouget se rapproche de Paris

Jean-Claude Rouget, dont le camp de base a toujours été à Pau, justifie cette décision par un calendrier des courses de plus en plus étoffé, son désir d'éviter de longs trajets, et pour les hommes et pour les purs sangs, et surtout par la qualité de l'environnement trouvé sur la côte normande. Il ne souhaite pas, en effet, précise-t-il, s'installer à Chantilly au milieu de ses confrères.





L'entraîneur précise que 25 familles vont donc poser leurs valises à Deauville pour faire tourner la boutique et que ses chevaux regagneront Pau en hiver pour se reposer. Bien entendu, la Ville et le Centre d'entrainement se félicitent de cette arrivée qui va donner un éclairage nouveau au lieu et confirmer une fois de plus que Deauville est bien le 21e arrondissement de Paris.