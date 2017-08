Lanfranco Dettori remporte la course des jockeys

+

Comme souvent, dirait on. Ils n'étaient que 6 au départ du Jacques Le Marois et l'épreuve menée benoîtement s'est terminée par un sprint qui a mis aux prises le favori Thunder Snow, Inns Of court et Al Wukair, que des trois ans en passant.



Ils ont fini sur la même ligne mais à ce jeu, le crack italien a su prendre une encolure sur Mickaël Barzalona et Christophe Soumillon. Une victoire à l'énergie d'autant plus méritoire qu'il avait couru la nuit précédente à Chicago et qu'il s'était rendu directement à Deauville.





Tant mieux pour son entourage qui a pu profiter de son talent et notamment André Fabre premier et second de la course avec deux de ses trois engagés. Le taiseux a profité de l'absence de partants pour s'illustrer une nouvelle fois. Quant à la pouliche Gold Luck, entraînée par Freddy Head, elle a terminé 6e mais son entraîneur a eu le mérite de la présenter et il sera d'ailleurs autrement plus redoutable la semaine prochaine dans le prix Morny.