Clairefontaine en fête, mercredi, sous le signe de la Tunisie

Durant le mois d'août, et sous la houlette d'Axelle Maitre, l'hippodrome normand organise des journées à thème lors de chaque réunion qui attirent chaque année un public de plus en plus nombreux, ce qui est bien. Mercredi sera en quelque sorte sa journée de gala pour les spectateurs et turfistes présents dans la région.



Grâce à l'office national de Tunisie, il y aura sur le champ six stands d'artisans et de spécialités gastronomiques ou l'on pourra déguster notamment des bricks à l'œuf et au thon.



Sept voyages seront offerts par les hôtels partenaires au public, par tirage au sort, et les jockeys vainqueurs des épreuves auront des trophées très originaux.



La réunion débutera à 16h (le quinté ayant lieu à Enghien, plus tôt) et se terminera bien plus tard après un concert en hommage au groupe Téléphone et un feu d'artifice.



Une fin de journée bien remplie donc et qui sera suivie par d'autres réunion à thème d'ici à la fin de mois comme c'est également le cas à Cabourg les mardi et vendredi soirs du même mois !