Les Rouget KO, les Anglais OK

Que de mauvaises surprises pour les deux Rouget qui passaient un test important à Deauville, ce mardi 15 août. Aucun des deux cracks n'a fait l'arrivée et cela peut inquiéter leur entourage...



Almanzor n'a pas d'excuses, si ce n'est qu'il n'avait plus couru depuis 9 mois. Il a paru rouillé et n'a terminé que 5e sur 6 de sa course. Selon Soumillon, il n'a pas réagi à l'accélération comme il le faisait dans le passé.



Brametot a terminé 5e après un mauvais départ, mais il n'a pas fourni son accélération habituelle ! Selon Christian Demuro, il a été complètement pris de vitesse !



Il y a donc du travail pour Jean-Claude Rouget afin de les amener au mieux pour l'Arc dans deux mois. En attendant, les Britanniques n'ont pas regretté leur déplacement. Le seul en lice contre Almanzor l'a emporté et les seuls contre Brametot ont pris les premières et secondes places. Le problème, c'est que ce ne sont pas des pointures ! Et quand les bons vont débarquer...