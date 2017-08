Un grand week-end hippique les 9 et 10 septembre prochains

+

Ce sera au trot et au galop du haut niveau et il convient donc de prendre date. Au trot aura lieu à Vincennes le prix d'été, finale des Masters, avec un match qui s'annonce passionnant entre Bold Eagle qui domine ce tournoi bien sûr et le hongre de JMB, Aubrion du Gers, qui a fait encore un festival mercredi dernier à Enghien. Ce sera sur 2750m et peut être même que Timoko se joindra à la fête. Il y a des rumeurs contradictoires sur sa participation mais s'il était présent ce serait très excitant. Le dimanche auront lieu les préparatoires au Prix de l'Arc avec également le Prix Vermeille.



Depuis les défaites d'Almanzor et de Brametot les cartes sont rabattues pour les favoris. D'après ce qui se dit sur les planches et auprès d'observateurs bien renseignés, ce serait non pour le premier et sans doute oui pour Brametot dont l'entourage veut vraiment courir la course, même s'il parait craintif maintenant en venant sur un hippodrome.



On en saura plus dans les jours qui viennent à leur sujet. Mais il devrait y avoir dans ces préparatoires au moins 1 ou 2 japonais et des britanniques et irlandais ambitieux.