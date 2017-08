330 yaerlings sur le ring de Deauville

+

Pour les traditionnelles ventes de sélection du mois d'Août qui débutent ce samedi à 17h pour s'achever lundi soir. Cela se présente bien d'une part parce que les premières vacations européennes ont été en hausse, d'autre part parce que les résultats des jeunes chevaux vendus il y a 2 ans ont été exceptionnels cette année avec des victoires partout en Europe et notamment dans le Derby d'Epsom, enfin parce que le catalogue proposé est de l'avis des observateurs de très grande qualité.



En effet d'un coté les éleveurs tricolores ont investi ces derniers temps dans des étalons confirmés et d'un autre coté quelques bons éléments tricolores sont restés faire la monte en France avec des résultats, comme Siyouni et Dabirsim qui sont maintenant très recherchés.



Bref l'atmosphère est à l'optimisme d'autant que de nouveaux enchérisseurs étrangers sont annoncés, notamment des Japonais, et que les Cheiks du golf comme les Irlandais de Coolmore seront bien présents.



Du coté tricolore, les frères Wertheimer sont à Deauville ainsi que Jean Claude Rouget qui aime bien faire son grand marché durant ces vacations. À suivre parmi les yearlings présentés, le propre frère d'Almanzor et une 3/4 sœur de Chiquita par Galileo ! Les doigts devraient se lever bien haut.