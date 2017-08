Va-t-il enfin y arriver ?

1

Commentaires

C'est de Victorious Champ dont il est question, le Poulidor des quintés ! Il reste sur 5 deuxièmes places dans cette catégorie et également une 6e place, mais tout près. Et il y a le fait est qu'il trouve toujours un cheval pour le devancer.



Sa régularité mériterait incontestablement d'être récompensée car elle est rare à ce niveau et il a encore des atouts importants pour y arriver cette fois.

- Ses adversaires me paraissent moins forts que les dernières fois.

- Il a toujours un poids correct et a tiré un bon numéro de corde.

- Il a terminé second de cette épreuve l'an passé d'où son aptitude à la piste.

- Enfin, il retrouve l'ami Greg Benoist qui le connait parfaitement et qui reprend avec lui au sortir d'une blessure avec sans doute la rage aux dents.



Victorious va donc peut être enfin justifier son nom et s'il termine second, ce sera vraiment un signe indien !