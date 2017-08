2

Commentaires

Ce sera samedi soir donc un grand moment d'émotion pour son entourage et les nombreux supporters de Timoko. Il va disputer sur l'hippodrome de Cagnes sur Mer sa dernière course en France puisqu'atteint par la limite d'âge de 10 ans... Il ne pourra plus courir à la fin de l'année.



Ce n'est pas un hasard s'il court sur ce Champ de courses ! Timoko y est invaincu en 6 tentatives puisqu'il a déjà remporté 4 Critérium de vitesse, comme Ourasi, et 2 Grands Prix du département des Alpes Maritimes en 2013 et 2014.



Il dispute une nouvelle fois cette épreuve vers 20h35 samedi contre une dizaine d'adversaires à sa portée sur 1609m, là ou il est pratiquement imbattable avec bien sûr Bjorn Goop à son sulky.



S'il l'emporte logiquement il finira donc par la grande porte et ce succès lui permettra de dépasser la barre des 5 millions d'euros gagnés en courses, un nouveau record pour un trotteur exceptionnel qui depuis ses 2 ans aura couru une centaine de fois pour 15 groupes 1 dont 2 Elitloppet en Suède.



Après cette tentative, son entourage devrait l'amener dans le Sud Ouest pour y être présenté une dernière fois à ses fans avant qu'il ne dispute dans le pays de son entraîneur sa dernière course de l'année en Hollande donc.



Quid de la suite ? Timoko de l'avis de nombreux observateurs devrait continuer de courir en parallèle de sa carrière d'étalon mais à l'étranger pour peut être disputer une nouvelle fois la grande course suédoise. Il faut dire qu'à 10 ans le moteur tourne toujours à plein régime !



Salut l'artiste !