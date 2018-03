Timoko au bout du suspense... Equidia à la faute

+

Il l'a donc fait samedi soir . Le crack a conservé son invincibilité en remportant sa 7e victoire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer sous les encouragements, puis les applaudissements, des très nombreux spectateurs présents. Les galopeurs tricolores sont en nombre pour cette dernière mais les statistiques ne plaident pas, pour l'instant, en leur faveur et c'est pourquoi on espère un sursaut de leur part.



En effet, il y a 19 courses de groupes dans ce meeting et sur les 16 qui se sont disputées, 9 ont été remportées par des concurrents britanniques et irlandais dont 4 des 5 groupes 1. Seul Al Wukair a résisté et encore, il était piloté par Dettori.



Le record pour les étrangers est actuellement de 10 victoires en 1998 , donc 1 succès et il est égalé et deux il est battu. Cette année n'est pas très propice, c'est le moins que l'on puisse dire, à nos représentants et c'est d'ailleurs la britannique Enable qui est la grande favorite de l'Arc dans un mois.



Cela dit, plus que les résultats, il faut se désoler du nombre des partants dans ces épreuves. La moyenne pour les 19 groupes n'est que de 8 ! Le refrain est connu : où sont les chevaux ?