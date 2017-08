Quintés : une spirale inquiétante

4

Commentaires

C'est en effet la fête aux outsiders depuis samedi 26 août dans les quintés, et rares sont donc ceux qui ont la chance ou le mérite de trouver les premiers à l'arrivée. Ce fut mon cas samedi à Deauville, mais depuis cela s'est compliqué avec encore ce mardi 29 août à Clairefontaine un concurrent à 42/1 arrivé premier.





Au galop, on sait que les handicaps tiennent à peu de choses et que si on refait trois fois le quinté, il y aura trois arrivées différentes. La meilleure preuve en est qu'aucune tirelire n'est tombée dans cette discipline depuis novembre dernier.



Au trot, la logique est plus souvent respectée mais le choix des courses est un paramètre primordial, et lorsqu'il s'agit de concurrents étrangers peu connus ou provinciaux peu expérimentés, les turfistes sont à la peine.



À un moment où les enjeux semblent reprendre et où on parle d'affiner les épreuves pour une meilleure recette, il serait bon de ne pas désespérer trop longtemps ceux qui la font. Réponse ce mercredi 30 août à l'arrivée du dernier quinté de Deauville, en espérant que...