La quantité à défaut de la qualité

C'est vrai que les paris hippiques reprennent un peu en France, mais c'est surtout dû à une multiplication des réunions de courses. Si ce jeudi 31 août il n'y en a eu que quatre, il y a en aura six vendredi 1er septembre, soit au total 45 épreuves sur lesquelles plancher entre 11h et 23h pour les turfistes encore passionnés. Cela fait une course tous les quarts d'heure sans interruption.



Dans cette enveloppe, combien d'épreuves intéressantes ? Peu, hélas. On a l'impression d'un gavage sans discernement. Et cette multiplication fait que les belles courses se vident, certes d'une part en raison de la concentration des chevaux chez quelques entraîneurs, d'autre part parce que les compétiteurs sollicités se blessent plus facilement et enfin parce que la rentabilité fait choisir certaines épreuves plus faciles, là où auparavant on se faisait plaisir à courir les belles.



Résultat, ils ne seront que 13 au départ du Critérium des 5 ans samedi 2 septembre, et ce ne sera pas le quinté alors que celui proposé ce vendredi soir à Vincennes met aux prises de parfaits inconnus. Attention, donc, à ne pas lasser les irréductibles car cela peut arriver très vite.