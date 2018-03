Timoko arrête la compétition

5

Commentaires

Son entraîneur l'a annoncé ce jeudi 31 août. Timoko ne courra pas sa dernière course aux Pays-Bas. "Il a assez donné et a besoin de se reposer car il donne des signes de fatigue", a-t-il ajouté, avant de conclure : "il a gagné cinq millions d'euros en courses, reste sur un succès (à Cagnes-sur-Mer, ndlr). C'est fini, même s'il va continuer bien sûr à faire la monte".



Les nombreux professionnels qui l'ont affronté lui ont aussitôt rendu hommage, notamment Pierre Pilarski et Franck Nivard, le propriétaire et le driver de son grand rival Bold Eagle. Salut l'artiste. On se souviendra de ta vaillance, de tes 15 groupes 1 et de tes deux victoires dans l'Elitloppet, qui justifient une retraite bien méritée.