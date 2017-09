Début des trois glorieuses de Craon samedi 2 septembre

+

Réagir

C'est la 159ème édition d'un rendez-vous toujours suivi par 30.000 à 40.000 spectateurs, soit six à sept fois la population de la commune de la Mayenne, car cette fête du cheval est une tradition dans le département à tel point qu'il y a fort longtemps le lundi était férié pour les enfants.



Ce n'est plus le cas mais il y aura, grâce aux animations prévues en marge, des participants de tous les âges sur l'un des rares hippodromes (avec Clairefontaine notamment) à accueillir les trois disciplines : plat, obstacles et trot. C'est le galop qui débute ce samedi 2 septembre avec le Critérium de l'Ouest en 4ème course de la réunion 4. Huit 2 ans sont au départ dont une Rouget favorite et une Peslier outsider. Olivier est l'enfant du pays puisqu'il est né ici.



Dimanche 3 septembre a lieu pour la seconde fois le quinté dans la finale du Trophée Vert, avec Jean-Michel Bazire notamment, et également le fameux Grand Cross, qui a lieu sur 6.000 m



Enfin, lundi 4 septembre se dispute un autre événement de galop pour les 3 ans, avec les meilleurs jockeys, Christophe Soumillon, Stéphane Pasquier, Pierre-Charles Boudot ou Cristian Demuro. Également à suivre, le Grand Prix de la Ville, qui est la 10ème étape du Défi du Galop.



Bref Craon, environ 4.500 habitants, sera pendant ces trois jours au centre de la vie hippique française, et c'est très bien pour la province.