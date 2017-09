Carat Williams, le nouveau joyau de Sébastien Guarato

+

Il l'a fait sans coup férir. C'était le favori du Critérium des 5 ans à Vincennes ce samedi et après avoir mené à un rythme raisonnable il ne s'est pas laissé approché par Charly du Noyer qui n'a donc pu faire la passe de 3 après avoir remporté les Critériums des 3 et 4 ans. C'est la 5ème victoire consécutive de ce trotteur appartenant à plusieurs passionnés et la plus belle évidemment puisqu'il prend la relève de Bold Eagle entraîné par le même homme Sébastien Guarato, bien parti pour faire encore un bel hiver .



Seul petit hic : le temps de la course n'est pas exceptionnel, 1'13" seulement pour le lauréat et cette génération est loin de valoir, à mes yeux, celle qui la précède, les B. JMB avec un Leblanc à 40/1 a pris la 3ème place devant Éric Raffin. Les 2 Duvaldestin n'ont eux pas eu le meilleur des parcours .





Cheltenham a cédé dans la ligne d'arrivée après avoir voulu soutenir le train de Carat trop élevé pour lui et Chicago Blues longtemps attardé a été lui disqualifié de la 5ème place pour avoir mis à la faute Comtesse du Chêne en voulant de dégager du peloton. Cela va lui valoir quelques jours de pénitence. Pour Carat les affaires vont se poursuivre sans problèmes dans les semaines à venir.