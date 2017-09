Prix de l'Arc de Triomphe 2017 : les Anglo-Saxons en pole dans les préparatoires

1

Commentaires

À trois semaines du grand-rendez vous, les préparatoires au Prix de l'"Arc de Triomphe 2017 se déroulent dimanche 10 septembre à Chantilly, et le moins que l'on puisse dire est que les galopeurs français ne brillent ni par la quantité ni par la qualité avant le coup. Les partants définitifs seront toutefois connus jeudi 8 septembre, et il est à craindre comme toujours qu'il y ait peu de postulants.



Ils sont ainsi encore 23 engagés dans le Prix Niel, dont 14 Irlandais et Britanniques et 4 Fabre. Elles sont 24 dans le Prix Vermeille, dont la moitié d'étrangères. Enfin, ils ne sont que 19 dans le Prix Foy, dont un peu plus de Français mais aussi les deux Japonais, qui vont essayer de briser la glace. Ils sont entraînés par l'homme d'Orfèvre, qui avait terminé 2ème de la course il y a quelques années.



Coté Français, j'ai donc remarqué dans le Prix Niel les présences de Brametot (à confirmer après sa déception de Deauville) et de Waldgeist, son dauphin du Prix du Jockey club. Pour le Prix Vermeille, on trouve la Head Listen In, lauréate du Grand Prix de Clairefontaine, et la Laffon-Parias Left Hand. Enable, la grande favorite chez les bookmakers anglais, viendra, elle, directement disputer l'épreuve. À suivre pour les forfaits ou les supplémentations.