La fin d'Équidia Life

La décision a été actée, hélas, il y a une semaine, et la fermeture sera effective à la fin de l'année. C'est toujours triste de voir un média s'arrêter, et dans le cas présent je pense sincèrement aux équipes que j'ai un peu côtoyées et qui ont toujours donné le meilleur d'elles-même, notamment l'excellent Kamel Boudra.



Équidia Life a été crée il y a six ans par Éric Brion dans le but de promouvoir l'activé équestre, et d'une manière générale toutes celles liées au cheval. Cela nous a valu de beaux documentaires, le dernier sur la police des jeux, et des retransmissions en direct, particulièrement à Rio il y a un an.



Déficitaire, surtout financée par le PMU, la chaîne a été sacrifié à l'autel des économies du secteur. Elle aurait pu être reprise par d'autres investisseurs, notamment la Fédération équestre, mais celle-ci est étrangement silencieuse. C'est pourquoi elle va s'arrêter et entraîner plusieurs dizaines de licenciements.



Une situation regrettable encore une fois. Équidia Live devrait, elle, présenter une nouvelle grille l'an prochain, mais sans surprise, comme maintenant, positionnée sur le jeu et les paris en direct.