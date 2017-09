Bold Eagle-Aubrion du Gers : superbe match samedi 9 septembre à Vincennes

1

Commentaires

Ce sera ce samedi 9 septembre à Vincennes, vers 15h15, à l'occasion de la finale européenne des Masters du Trot, une épreuve qui sera le quinté avec 14 partants, tous au même poteau des 2.700 m.



Pour son retour en piste, Bold Eagle va rencontrer une sacré opposition composée de 11 trotteurs étrangers et de deux autres champions français. Cette dernière opposition s'annonce surtout excitante entre Bold et Aubrion du Gers, sans minimiser le rôle d'arbitre de Valko Jenilat. Le Crack de Vincennes contre le meilleur hongre du moment, une rencontre également entre Franck Nivard et Jean-Michel Bazire, qui est en pleine réussite actuellement.



Les deux champions ne se sont jamais défiés. Le premier devrait faire jouer sa force, le second son habilité et sa sixième vitesse ! Avec lui, on n'a peur de personne mais on respecte tout le monde, dit Sébastien Guarato, et sur le papier Bold, le cadet, est favori mais il faut savourer un tel match qui risque de ne pas se reproduire souvent en France, alors qu'à l'étranger les hongres peuvent disputer les belles épreuves.



L'autre opposition est le match France-Suède, qui est évidemment intéressant pour le quinté. À une ou deux exceptions, tous les protagonistes font carrière en Scandinavie, et quelques nouveaux venus seront à situer dans cette catégorie pour leurs premiers pas en France comme Volstead ou Ringostarr Treb.



Bref, un superbe quinté de trot à étudier et à regarder.