Une belle réunion dimanche à Chantilly, mais...

La journée du dimanche 10 septembre est une journée classique sur le papier avec deux groupes 1 toujours très recherchés, le Vermeille et le Moulin de Longchamp, deux groupes 2, le Niel et le Foy, et un groupe 3, le Gladiateur.



Ce qui est moins bien est qu'il y a d'une part peu de partants, trente-huit pour les cinq courses, soit moins de huit par épreuve et ensuite les meilleurs ne sont pas tous là, loin s'en faut. Il manque les Irlandais de Coolmore ( qui ont pris l'an passé les 3 premières places de l'Arc ), Brametot et Zarak pour les tricolores et surtout Enable qui est la favorite de la course dans un mois.



Ceux qui sont là n'y sont pour rien, bien sûr, et ils prendront à juste titre les gains des absents, mais il n'est pas certain que les gagnants seront ceux de la Belle le 1er octobre prochain!



Cela étant dit , l'attraction nous vient du Japon avec Satono Diamond au départ du Prix Foy, la 7ème course vers 17h 35. C'était l'an passé le meilleur 3 ans de son pays dont il a remporté la course principale. Christophe Lemaire monte ce fils de Deep Impact qui est entraîné par Yasutashi Ikee, l'homme d'Orfèvre qui a déjà remporté 2 fois cette course préparatoire avant de terminer sur le podium de l'Arc.



Il est plus maniable que son prédécesseur dit son entraîneur, pour lequel cette course servira de test sur la piste de Chantilly. On saura donc sa valeur en fin de journée vis-à-vis de deux candidats potentiels à la belle : Cloth Of Stars invaincu cette année et Silverwave qui a remporté ce prix Foy l'an passé.