Hélas Craksman...

Commentaires

Les préparatoires au Prix de l'Arc ont rendu leur verdict et on n'en sait pas plus qu'auparavant comme je vous le laissais supposer hier. Le seul éclair de classe de ce dimanche a été la victoire de Cracksman dans le Prix Niel monté par Dettori. Plus le poteau approchait et plus il prenait du large sur ses poursuivants.



Hélas ce 3e du Derby D'Epsom ne devrait pas courir la belle . Son propriétaire qui est celui de Golden Horn victorieux il y a deux ans ne veut pas courir sans le jockey italien. Mais Dettori a répété après la course qu'il sera le cavalier d'Enable plus que jamais favorite de l'Arc, elle qui reste sur 4 succès par 20 longueurs au total.



Avilius son second du Niel a couru correctement mais ce n'est pas un gagnant en puissance. Le japonais Satano Diamond a lui franchement déçu en ne terminant que 4e sur 6 du Prix Foy loin derrière l'allemand Dschingis Secret qui l'a emporté avec autorité. Ce galopeur de 4 ans a lui gagné le droit de bien se comporter dans trois semaines.



Le Vermeille a été mouvementé et l'arrivée maintenue alors que la lauréate Bateel entraînée par Francis Graffard a paru gêner une ou deux adversaires. Sa victoire est bonne mais ce n'est pas Zarkava, loin s'en faut.



Résultat des courses : Les absents ont encore marqué des points . Enable bien sûr , les irlandais de Coolmore sans doute et 2/3 tricolores comme Brametot et Zarak. Mais cette édition de Chantilly a de bonnes chances de filer en Angleterre début octobre prochain.