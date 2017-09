Du changement dans la continuité pour le prochain meeting d'hiver de trot

+

Le meeting débutera le 2 novembre prochain pour s'achever le 3 mars 2018, après 829 courses réparties sur 101 réunions organisées à Vincennes , Enghien et Cabourg.



C'est évidement Vincennes qui aura la vedette avec 89 réunions, 743 courses dont près de 500 à l'attelé. Cela représente 10 épreuves de plus que l'an passé. Il faut signaler ainsi que 11 dimanches sur 14 comporteront 10 épreuves (l'inflation) et qu'il y aura au total 74 quintés !



Comme lors du précédent meeting, le nouveau système de qualification pour l'Amérique sera reconduit avec une priorité de participation pour les premiers des préparatoires. Un même système sera mis en place pour le Prix de Cornulier au monté avec un Prix du Calvados le 7 janvier, où il sera bon de participer à l'arrivée mais ou les hongres cette fois seront exclus.



Le budget pour les 4 mois de Vincennes sera en légère hausse avec un peu plus de 44 millions d'euros distribués soit une moyenne par course proche de 60 000 euros, un record en Europe. Enfin, deux nouveautés vont toucher les parieurs de près.



Tout d'abord lorsqu'un driver provoquera un faux départ, il ne partira plus en retrait des autres concurrents. En revanche, s'il effectue un second faux départ de suite, le cheval sera déclaré non partant ! Ainsi, Varenne, qui avait provoqué trois faux départs dans un Prix d'Amérique ne pourrait plus y participer.



Enfin, la tolérance au niveau des allures change, sauf en cas de galop évidemment dans la ligne d'arrivée. Elle va passer de 5 à 7 foulées, cela afin de limiter le nombre d'enquêtes, de modifications et de contestations.



Cela permettra aussi, disent les esprits malins, de permettre aux joueurs de toucher plus vite leurs gains et de rejouer plus vite aussi car il est arrivé en cas de longues attentes que le résultat ne soit connu que la course suivante courue ! C'est ce que l'on peut appeler aussi de l'optimisation. Il n'y a pas de petits profits !