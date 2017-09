Prix de Cornulier 2018 : Traders sur la route de Bellissima France

1

Ce sera le dimanche 21 janvier et le match promet entre ces deux champions. Traders, le trotteur d'Alain Roussel et de Philippe Allaire n'a en effet pas raté ses débuts au trot monté dimanche 17 septembre à Vincennes, lui qui avait défait l'an passé Bold Eagle dans une arrivée très disputée. Il a même battu le record des 5 ans en débutant et en trottant en moins de 1'13" sur le parcours des 2.850 m.



Cheval de train, fils de Ready Cash, il a relégué son dauphin à 1" et le 3ème à près de 2". "Je ne sais s'il gagnera le Cornulier mais il a le droit d'y participer", a déclaré son jockey, Yoann Lebourgeois, à Bruno Jolivet, de Paris Turf. Il va avoir d'autres préparatoires pour confirmer cette belle impression, lui qui parait un peu barré au plus haut niveau à l'attelé.



Bellissima France, la tenante du titre, se prépare, elle, au combat et on attend avec impatience son retour à la compétition, qui ne devrait plus tarder. Elle est invaincue cette année mais n'a plus courue depuis six mois. Comme pour le récent match entre Aubrion du Gers et Bold Eagle, ce sera une rencontre explosive entre un rouleau compresseur (Traders) et un puncheur (Bellissima). On a hâte d'y être.