Aubrion du Gers repart en campagne

Pour un 16ème succès, sans doute, dans des courses de groupes au trot. Le champion de Jean-Michel Bazire est en effet le grandissime favori, après son beau succès de Vincennes contre Bold Eagle, du Grand Prix de la Fédération du Nord, la 3ème course de la réunion de La Capelle ce mercredi 20 septembre. C'est d'ailleurs un Pick 5 intéressant.



Aubrion du Gers a bien récupéré selon JMB, qui a déjà été plusieurs fois victorieux sur cette piste qu'il connait bien. Comme à son habitude, Aubrion devrait prendre la tête et ne plus la quitter. On observera à ses cotés les comportements de Anna Mix, qui revient bien, est associée à Franck Nivard et va bénéficier du départ lancé derrière l'autostart, elle qui n'aime pas les débuts à la volte, et de Charly du Noyer, récent 2ème du Critérium des 5 ans derrière Carat Williams.



S'il l'emporte, Aubrion en sera à sa 5ème victoire consécutive et sa 4ème de suite sur des hippodromes aussi différents que Les Sables-d'Olonne, Enghien, Vincennes et donc La Capelle. Il est tous trains et tous terrains. Réponse vers 15h (départ de la course prévu à 14h50).