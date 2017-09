Départ de Xavier Hurstel du PMU : surprise et hommages

+

Apparemment, il a pris tout le monde de court, lui qui avait encore un an de mandat à effectuer avant d'être renouvelé, ou pas, par les dirigeants du trot et du galop. Le président du PMU a choisi de partir avec des résultats en amélioration et il a rendu hommage à ses équipes pour le travail effectué à ses cotés pendant 10 ans, puisque recruté par Bertrand Belinguier comme numéro 2, il l'est resté aux cotés de Philippe Germond avant de devenir le numéro 1.



Les dirigeants hippiques ont donc acté son départ et ses résultats, et ils vont devoir, à partir de novembre prochain, trouver un nouveau patron dans une période encore sous turbulences. Ce sera soit un homme du sérail soit un homme venu d'ailleurs. Le trot et le galop, pour cela, doivent avoir l'agrément de l'État, représenté par quatre responsables des Finances et de l'Agriculture.



En attendant, ce sera son numéro 2 Alain Resplandy-Bernard qui, comme je vous l'annonçais hier, sera aux commandes dans six semaines, alors qu'à 48 ans Xavier Hurstel entamera une 3ème carrière après la fonction publique et le PMU. À suivre.