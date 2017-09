Ça se remplit pour l’Arc de Triomphe

1

Commentaires

Le Prix de l’Arc de Triomphe a lieu dans 8 jours à Chantilly. Cette semaine 4 ou 5 concurrents se sont invités à la fête et ce devrait être finalement le quinté avec 14 à 15 partants. Une course plus que jamais internationale avec les présences de 4 Irlandais de Coolmore , de 2 ou 3 Britanniques de haut vol, de deux Allemands et de 2 Japonais dont un leader.



Côté tricolore, on espère au moins 3 partants sinon plus, ce qui veut dire que nos galopeurs seront en minorité. Brametot, Zarak et Cloth Of Stars sont partants certains ; Recoletos, One Foot in Heaven, voir Silverwave ou encore Plumatic peuvent toujours venir.



La liste définitive des partants et le tirage au sort des places à la corde interviendront jeudi prochain. À noter que le premier cheval français joué chez les books ne vient qu'en 8e position hélas, loin d'Enable plus que jamais favorite.