Encore 20 engagés dans l'Arc

C'était ce lundi le 1er forfait,et de 119 restants, la liste est tombée à 20. Mais Enable la grande favorite britannique doit être supplémentée comme pourraient l'être d'autres participants (Recoletos, etc).



On note tout de même une absence prévisible : celle de Cracksman le vainqueur du Niel. Comme attendu son entourage ne veut pas courir sans Dettori qui est pris par Enable. Il va donc viser d'autres courses britanniques.

C'est, comme d'habitude, l'irlandais Aidan O Brian qui est le plus représenté. Il a laissé 7 concurrents qui ne vont évidemment pas tous courir. André Fabre en a 3, Alain de Royer Dupré 2 et il y a bien également les 2 Japonais (dont un leader), les 2 allemands et coté tricolore Brametot qui a effectué un vrai galop ce lundi à Deauville.



C'est la 96e édition de l'Arc et il y aura bien entendu une tirelire de 10 millions d'euros pour le quinté qui devrait s'y disputer. A mon pointage, on devrait avoir 14/15 participants dont un leader sur une piste qui sera très souple voir un peu lourde puisque des pluies sont annoncées ce week end sur Chantilly.



Le second forfait a leu demain et la liste définitive sera donc connue jeudi prochain avec un challenge de taille pour Lanfranco Dettori : Devenir le seul jockey à avoir remporté 5 fois l'Arc. On y reviendra.