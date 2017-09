Prix de l'Arc de Triomphe 2017 : filles et fils de au départ

+

C'est une 96ème édition bien sympathique qui est prévue ce dimanche 1er octobre à Chantilly, où le galop affiche plus que jamais l'importance de sa génétique. Zarak, l'une des bonnes chances françaises est en effet le fils de Zarkava, qui a été une super championne de l'Aga Khan et qui a enlevé la course il y a quelques années. One Foot In Heaven est, lui, le fils de la championne Pride, à l'arrivée de l'épreuve après de nombreux succès.



Coté Britanniques et Irlandais, le top étalon Galileo, fils de Urban Sea, lauréate en 1993, est multi-représenté. Enable, la grande favorite, est sa petite-fille car son père, Nathaniel, est un des rejetons de Galileo. Elle va lutter contre ses oncles par alliance, Higland Reel, Order of Saint George, Capri et Ulysses. Si l'on ajoute que Cloth of Stars - le Fabre est un fils de Sea The Stars, lui même fils de Urban Sea et cousin de Galileo -, on se rend compte que cette épreuve risque d'être une affaire de famille.



À chacun de retrouver les siens.