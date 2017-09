Prix de l'Arc de Triomphe 2017 : le pari de Lanfranco Dettori

1

Commentaires

C'est l'une des attractions de la course de dimanche 1er octobre à Chantilly. À 46 ans, le crack jockey italien qui a fait toute sa carrière en Angleterre va disputer son 29ème Prix de l'Arc de Triomphe, un record. Il en a déjà remporté quatre et s'il gagne avec sa championne favorite Enable, il deviendra le recordman des succès dans l'épreuve devant Freddy Head ou Yves Saint-Martin. Seul Olivier Peslier, toujours en activité bien sûr, pourrait un jour l'inquiéter mais il ne sera pas de la partie cette année.



Ce sera une consécration, si elle arrive, de plus pour un cavalier qui a le plus beau palmarès des 40 dernières années. Il a tout gagné et partout. Titulaire de plus de 3.000 succès, il a déjà remporté plus de 500 victoires dans des courses de groupes dont 12 Breeders' Cup, trois Japan Cup et trois Dubaï World Cup.



En 1996, il a réussi à remporter les sept épreuves de la même réunion d'Ascot et 11 ans plus tard, je m'en rappelle, il fut le premier à gagner la même année le Derby d'Epsom, le Prix du Jockey Club et le Prix de Diane, sur cette piste de Chantilly qu'il connait par cœur maintenant et qui pourrait donc lui valoir un nouveau sacre qu'il fêtera comme il en a l'habitude par son saut de l'ange. Il adore cette célébration qui lui va bien.