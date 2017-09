Prix de l'Arc de Triomphe 2017 : ils seront bien 18 au départ

+

La liste officielle des partants est connue depuis jeudi 28 septembre. Comme attendu, l'Irlandais Aidan O'Brien, qui avait laissé sept engagés pour le compte de l'écurie de Coolmore, en a enlevé deux, et pas n'importe lesquels puisque ce sont les dauphins de l'an passé et du Derby d'Epsom, deux champions qui pourraient être gênés par une piste bien souple voir lourde attendue à Chantilly.



Avec cinq partants sur les 18 engagés, il a quand même la plus grosse armada devant André Fabre, qui aura trois participants. À noter que son premier jockey, qui avait le choix des montes, a fait curieusement confiance à la pouliche Winter, qui n'a jamais couru sur 2.400 m. C'est Ryan Moore.



Les chevaux français seront en infériorité : sept seulement contre sept Britanniques et Irlandais, deux Allemands et deux Japonais. Ce sera la 4ème course de la réunion de dimanche 1er octobre, vers 16h05, et le quinté évidemment avec une tirelire au PMU de 10 millions d'euros.



Si Enable est la favorite avec Lanfranco Dettori, c'est très ouvert derrière. Il faudra notamment regarder et écouter nos vidéos dès vendredi 29 septembre pour trouver les chevaux à l'arrivée.