Enable et Dettori : la preuve par 5

+

Réagir

Ce sont donc les grands favoris de cette somptueuse 96e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe à Chantilly. Elle sera sans doute à 2/1 et c'est logique si l'on se réfère à ses 4 derniers succès tous dans des groupes 1 et tous par 4/5 longueurs sur ce qui se fait de mieux outre Manche. Elle a ainsi remporté les King George fin juillet - course qui est considérée comme l'Arc britannique - où elle a pulvérisé effectivement ses aînés.



Voyons le pour et le contre. Le Pour donc avec ses succès. Le fait qu'elle se transcende sur la piste, le terrain qui va lui plaire, un superbe numéro de corde, le 2, qui va permettre à Dettori de choisir sa tactique et le bougre connaît son Chantilly par cœur. Un succès espéré dans la course et comme je l'ai déjà signalé, il deviendra le 1er cavalier de l'histoire à remporter 5 fois l'épreuve, ce qui est on ne peut plus motivant, il le reconnaît. D'ailleurs, son entraîneur n'a pas hésité à sacrifier Cracksman, le vainqueur du Niel, pour que Dettori soit bien associé à la pouliche qu'il voulait monter.



Le Contre avec le fait que le favori n'a plus remporté la course depuis 2009, soit 8 ans, comme une malédiction, et surtout que la pouliche a beaucoup couru depuis 4 mois. Là où d'autres jouent la carte de la fraîcheur, elle, elle a eu 4 vrais challenges consécutifs ce qui pourrait évidemment lui être préjudiciable. Mais cela ne semble pas inquiéter son entourage et donc si elle l'emporte, ce sera l'éclosion d'un nouveau phénomène après Fränkel d'une écurie de seniors : le prince Abdullah a 80 ans, l'entraîneur John Gosden en a 66 et le jockey Lanfranco Dettori 46 ! Ce n'est pas encore place aux jeunes.