Enable et Dettori au firmament

+

Réagir

Télécharger S'abonner Enable et Dettori : la preuve par 5

C'est fait et sans émotion. La pouliche britannique a atomisé ses adversaires dès le début de la ligne d'arrivée après un parcours limpide et a passé le poteau avec 3 longueurs d'avance sur ses poursuivants. Une victoire nette qui confirme, s'il en était nécessaire, la grande qualité de la pouliche de John Gosden que le terrain bien souple a certainement avantagé.



Elle règne, après avoir remporté l'Arc anglais, les King George, sur le turf européen comme son cavalier règne sur les jockeys. Lanfranc Dettori a dépassé Yves St Martin, Freddy Head, Pat Eddery et Olivier Peslier au palmarès et c'est lui le nouveau recordman de victoires dans la Course avec 5 succès.



Derrière celle dont l'avenir en tant que poulinière s'annonce royal, Cloth Of Stars s'est montré accrocheur pour conserver la seconde place aux dépens d'Ulysses qui comme lui et Enable a toujours été dans les chevaux de tête.



La dernière minute Order Of Saint George a été également un courageux 4e devant Brametot , bien parti , mais contrarié un peu dans la ligne d'arrivée.

Les autres

Les deux Allemands Dschingis Secret et Iquitos ont bien terminé, je trouve que Zarak n'a pas eu une ligne droite limpide, mais je doute qu'il ait pu faire mieux. Le jockey de Plumatic a lui perdu sa cravache, mais il paraissait dominé pour le quinté. Le Japonais a été inexistant et les 2 Irlandais Capri et Winter ont fortement déçu. Mais ce dimanche, il n'y avait rien à faire contre Enable, une crack tout simplement.