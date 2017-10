Coup de toque encore et toujours à Urban Sea

+

Réagir

J'ai été associé dans les années 90 à la carrière de cette superbe jument achetée peu chère aux ventes de Deauville, et qui a remporté en 1993 un Arc de Triomphe mémorable, montée par Éric Saint Martin et entraînée par l'ami Jean Lesbordes.



Sa carrière de poulinière a été encore plus extraordinaire avec deux gagnants de l'Arc Lammtara et Sea the Stars et un fils prodigue Galileo devenu l'étalon le plus recherché au monde sur la distance classique.



Les résultats de dimanche me font penser d'une part à Clément Lesbordes, le fils de Jean, trop tôt disparu, et à la championne qui nous a quitté elle aussi il y a quelques années. Jugez plutôt.



Enable, la lauréate de la course, est la petite fille d'Urban Sea qui est également la grand-mère des 2, 3, et 4es de la course !



Ses descendants ont aussi remporté 2 autres épreuves à Chantilly, ce qui a dû ravir le discret Jean Lesbordes que j'ai croisé dimanche, fier comme il se doit de l'être ! Bravo Urban Sea. Je pense à toi.