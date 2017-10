Si peu de partants en obstacles

+

Exception faite du quinté, il n'y avait pas d'épreuves pour faire, ne serait ce qu'un Pick 5, ce mardi 3 octobre à Auteuil, où l'assistance était pour le moins clairsemée dans les tribunes également.



La concentration des sauteurs dans de grandes écuries, les ventes en Angleterre dès qu'un cheval sort de l'ordinaire, la casse inhérente à la discipline et surtout le programme en sont responsables.



C'est dommage que certaines belles épreuves aient lieu ainsi à Compiègne dans le même temps qu'à Auteuil. Il y avait aussi des courses de haies à Marseille, où François Nicolle avait d'ailleurs deux partants.



En automne, le meeting est court à Paris et la mairie lorgne sur les terrains comme un chat sur une souris. Un accord a certes été trouvé a minima pour permettre à des scolaires d'occuper une partie du site, mais il y a peut-être danger pour l'avenir, et l'une des belles défenses est de remplir le champ de courses et de le faire savoir autrement que trois jours par an.



Aux décideurs, donc, de s'accorder très vite sur un programme attrayant pour les pros et le public.